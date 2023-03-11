В Нижегородской области электричка насмерть сбила женщину

В Нижегородской области электричка насмерть сбила пожилую женщину, впоследствии пострадавшая скончалась. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По предварительным данным, вечером 10 марта в районе станции Починки Нижегородской области электропоезд сбил женщину 1969 года рождения. Пострадавшая была доставлена локомотивной бригадой в здание станции, где в последующем скончалась.

По словам машиниста, женщина шла по железнодорожным путям. Он подал громкий сигнал, женщина стала отходить с пути, но упала. Машинист попытался экстренно затормозить, но из-за небольшого расстояния наезд предотвратить не удалось, - говорится в сообщении Следкома РФ, передает РИА "Новости".

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится доследственная проверка.