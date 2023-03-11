В Нижегородской области электричка насмерть сбила женщину

В Нижегородской области электричка насмерть сбила пожилую женщину, впоследствии пострадавшая скончалась. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
По предварительным данным, вечером 10 марта в районе станции Починки Нижегородской области электропоезд сбил женщину 1969 года рождения. Пострадавшая была доставлена локомотивной бригадой в здание станции, где в последующем скончалась.
По словам машиниста, женщина шла по железнодорожным путям. Он подал громкий сигнал, женщина стала отходить с пути, но упала. Машинист попытался экстренно затормозить, но из-за небольшого расстояния наезд предотвратить не удалось, - говорится в сообщении Следкома РФ, передает РИА "Новости".
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится доследственная проверка.
В Польше призывают значительно сократить помощь украинским беженцам
Неэтично обременять тех, кто честно зарабатывает себе на жизнь, за счет тех, кто этого не делает.
Немцы перестали бесплатно доставлять гуманитарные грузы на Украину
Компания DB Cargo прекратила бесплатную перевозку контейнеров с продовольствием, средствами гигиены и генераторами.
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать