Глава регулятора ФРГ считает, что цены на электроэнергию останутся высокими

Глава Федерального сетевого агентства Германии, Клаус Мюллер, выразил мнение о том, что цены на электроэнергию для потребителей в стране останутся на высоком уровне. Он отметил, что оптовые цены на электроэнергию снизились по сравнению с 2022 годом, но они все равно выше, чем до начала конфликта на Украине. Мюллер отметил, что время дешевой энергии прошло, особенно учитывая большие объемы энергии, производимые традиционными источниками.

Германия активно переходит на возобновляемые источники энергии, отказываясь от угольных электростанций и стремясь достичь климатической нейтральности к 2045 году. Помимо этого, страна отказывается от поставок российского газа из-за боевых действий на Украине. В данной ситуации правительство Германии рассчитывает на строительство терминалов для приема сжиженного природного газа, чтобы смягчить последствия от потери газа из России.