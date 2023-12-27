Глава регулятора ФРГ считает, что цены на электроэнергию останутся высокими

Глава Федерального сетевого агентства Германии, Клаус Мюллер, выразил мнение о том, что цены на электроэнергию для потребителей в стране останутся на высоком уровне. Он отметил, что оптовые цены на электроэнергию снизились по сравнению с 2022 годом, но они все равно выше, чем до начала конфликта на Украине. Мюллер отметил, что время дешевой энергии прошло, особенно учитывая большие объемы энергии, производимые традиционными источниками.
Германия активно переходит на возобновляемые источники энергии, отказываясь от угольных электростанций и стремясь достичь климатической нейтральности к 2045 году. Помимо этого, страна отказывается от поставок российского газа из-за боевых действий на Украине. В данной ситуации правительство Германии рассчитывает на строительство терминалов для приема сжиженного природного газа, чтобы смягчить последствия от потери газа из России.
Politico: США и Европа меняют стратегию по Украине, допуская уступки РФ
Запад, включая США и европейские страны, изменяет свою политику относительно украинского кризиса, отказываясь от стремления к "тотальной победе над Москвой" в пользу укрепления позиций Киева на политической арене.
Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ
В Польше начата процедура ликвидации государственных СМИ в результате решения президента страны прекратить финансирование этих медийных организаций.
Доктор Корягина: майонезные салаты могут привести к инсульту и инфаркту
Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края, Наталья Корягина, предупреждает о потенциальных опасностях блюд с большим количеством майонеза на новогоднем столе.
Эксперты нашли пять неубиваемых седанов за 500 000 рублей
Эксперты из "Автовзгляда" представили свой рейтинг седанов на вторичном рынке, подходящих для покупки при ограниченном бюджете в полмиллиона рублей.