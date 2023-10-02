Филиал "Россети" напоминает об уголовной ответственности за кражи на энергообъектах

Специалисты филиала "Россети" — МЭС Урала напоминают, что кража энергооборудования и нанесение вреда электроэнергетическим объектам может повлечь за собой серьезные юридические последствия в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. По информации пресс-службы компании, украденное оборудование с трансформаторных подстанций, линий электропередачи и других объектов энергоснабжения может представлять собой смертельную угрозу.

Эти действия квалифицируются как кража согласно части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. За такие преступления предусмотрены штрафы, исправительные работы сроком до одного года, а в некоторых случаях — лишение свободы сроком до двух лет. Если нанесен серьезный ущерб энергообъектам, применяется статья 215.2 Уголовного кодекса РФ "Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения", максимальное наказание по которой — лишение свободы сроком до пяти лет. В случае смерти человека в результате таких незаконных действий, срок заключения может быть увеличен до семи лет, сообщает "УралБизнесКонсалтинг".

Филиал "Россети" — МЭС Урала подчеркивает, что злоумышленники часто не только ставят под угрозу свои собственные жизни, но и жизни случайных прохожих, включая детей. Они повреждают ограждения, взламывают замки на энергообъектах, что может привести к опасному высокому напряжению. Кроме того, повреждение электрооборудования может вызвать отключение электроэнергии в жилых домах, социальных учреждениях и промышленных предприятиях.

Филиал "Россети" — МЭС Урала призывает свидетелей подозрительных действий около энергообъектов немедленно сообщать об этом специалистам компании по телефону (343) 372-93-52 (дежурный диспетчер филиала "Россети" — МЭС Урала).