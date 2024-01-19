Отечественная компания "Системы Автономной Энергии" сообщила о разработке и начале производства нового аккумулятора «Дзета», во многом превосходящего зарубежные батареи аналогичного типа.

"САЭ" известны тем, что ранее внедрили в производство аккумуляторные батареи для Lada e-Largus.

Новый источник питания для электрокаров и электробусов за счёт небольшого размера и веса позволяет увеличить количество вмещающихся в салон пассажиров. Его использование снижает вес стандартного московского электробуса на 300-400 кг, и повышает пробег на 50%.

При изготовлении чудо-батарейки применялись композитные материалы, сохраняющие высокую плотность энергии. Она весит всего 390 кг. При её проектировании значительное внимание уделялось пожаробезопасности, как на уровне материала, так и на уровне механизма управления. Три аккумуляторных блока способны обеспечить наилучшую эксплуатацию транспортного средства с быстрым зарядом.

На начальном этапе батарея будет использоваться при испытании е-CityMax 9. При этом, компания "САЭ" обладает значительными возможностями для роста, учитывая тот факт, что уже 67 регионов России принимают участие в пилотном проекте создания инфраструктуры обеспечения электрокаров зарядными колонками.

Эксперты предсказывают, что особым спросом и сам аккумулятор, и электротранспорт в ближайшие годы будут пользоваться в регионах с неблагополучной экологической обстановкой.