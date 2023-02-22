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  • Опубликована сегодня в 18:15

Экспертиза по закону о госязыке будет использоваться только для новых документов

Госдума приняла законопроект "О государственном языке Российской Федерации", цель которого защищить отечественный слог от иностранных заимствований. В результате нововведения, будет проходить лингвистическая экспертиза новых документов, по уточнению статс-секретарь замминистра просвещения России Андрей Корнеев.

«Законопроект работает на будущее, когда будут или изменяться нормативно-правовые акты, или же приниматься новые. Только в этих случаях будет проводиться лингвистическая экспертиза»

Новый законопроект вызвал неоднозначные эмоции у граждан РФ.

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