Экспертиза по закону о госязыке будет использоваться только для новых документов

Госдума приняла законопроект "О государственном языке Российской Федерации", цель которого защищить отечественный слог от иностранных заимствований. В результате нововведения, будет проходить лингвистическая экспертиза новых документов, по уточнению статс-секретарь замминистра просвещения России Андрей Корнеев.

«Законопроект работает на будущее, когда будут или изменяться нормативно-правовые акты, или же приниматься новые. Только в этих случаях будет проводиться лингвистическая экспертиза»

Новый законопроект вызвал неоднозначные эмоции у граждан РФ.