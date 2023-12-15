Во время пресс-конференции «Итоги года» президент России Владимир Путин рассказал о нынешнем состоянии отечественной экономики. По словам лидера, по сравнению с прошлым годом у страны получилось сделать шаг вперед.
- Мы отыграли падение прошлого года, - подчеркнул Путин во время интервью.
Ранее президент уже говорил о том, что среди ожиданий в продвижении экономики - наращивание валового внутреннего продукта. В этом году рост ожидается на 3,5%, что считается весьма неплохим показателем. Также специалисты подтвердили, что перспективы роста экономики в 2024 году более чем благоприятные.
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