Во время пресс-конференции «Итоги года» президент России Владимир Путин рассказал о нынешнем состоянии отечественной экономики. По словам лидера, по сравнению с прошлым годом у страны получилось сделать шаг вперед.

- Мы отыграли падение прошлого года, - подчеркнул Путин во время интервью.

Ранее президент уже говорил о том, что среди ожиданий в продвижении экономики - наращивание валового внутреннего продукта. В этом году рост ожидается на 3,5%, что считается весьма неплохим показателем. Также специалисты подтвердили, что перспективы роста экономики в 2024 году более чем благоприятные.