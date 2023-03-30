Президент России Владимир Путин поручил провести международный экономический форум "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Мероприятие пройдет в 2023–2024 годах. Целями форума является демонстрация достижений России в экономике. В частности, в промышленности, энергетике, АПК, транспорте, строительстве, науке и культуре.
Глава государства поручил создать оргкомитет по подготовке и проведению форума. Председателем назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Марочко: ВСУ провоцируют российских военных в пустую расходовать боеприпасы
ВСУ используют мобильные группы на линии соприкосновения
Генштаб ВСУ признал успехи ВС РФ в Артемовске
ВСУ ежедневно теряют 100-200 бойцов в борьбе за город
Ученые: магнитные бури разрушают до 25% озонового слоя Земли
В исследовании помогли аэростаты
Ученые выяснили, что пижма обыкновенная способствует замедлению старения
Пижма растет и в России