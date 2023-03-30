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  • Опубликована сегодня в 8:35

Международный экономический форум «Россия» пройдет на ВДНХ

Президент России Владимир Путин поручил провести международный экономический форум "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Мероприятие пройдет в 2023–2024 годах. Целями форума является демонстрация достижений России в экономике. В частности, в промышленности, энергетике, АПК, транспорте, строительстве, науке и культуре.

Глава государства поручил создать оргкомитет по подготовке и проведению форума. Председателем назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

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