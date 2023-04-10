Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что ослабление курса рубля происходит по причине прохождения страной нижней точку поступления экспортной выручки. Об этом сообщает РИА Новости.

Средства следуют за объемами и ценой продаж с отставанием, так как оплата поступает не сразу, а в срок до трех месяцев после отгрузки товара.

Заботкин отметил, что после того, как нижняя точка будет пройдена, выручка начнет восстанавливаться. Это приведет к более гладкой динамике с курсом рубля.