Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что ослабление курса рубля происходит по причине прохождения страной нижней точку поступления экспортной выручки. Об этом сообщает РИА Новости.
Средства следуют за объемами и ценой продаж с отставанием, так как оплата поступает не сразу, а в срок до трех месяцев после отгрузки товара.
Заботкин отметил, что после того, как нижняя точка будет пройдена, выручка начнет восстанавливаться. Это приведет к более гладкой динамике с курсом рубля.
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