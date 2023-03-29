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  • Опубликована сегодня в 16:30

Голикова: за последние пять лет реальный рост зарплат в стране увеличился на 22%

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила. что за последние пять лет рост реальных заработных плат в стране превысил 22%. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновница подчеркнула, что данные пока предварительные. Они будут уточнены в мае 2023 года Росстатом.

Рост доходов за 2022 год отмечен в 22 регионах России. Особенно это заметно в Ханты-Мансийском автономном округе и Бурятии.

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