Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила. что за последние пять лет рост реальных заработных плат в стране превысил 22%. Об этом сообщает ТАСС.
Чиновница подчеркнула, что данные пока предварительные. Они будут уточнены в мае 2023 года Росстатом.
Рост доходов за 2022 год отмечен в 22 регионах России. Особенно это заметно в Ханты-Мансийском автономном округе и Бурятии.
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