Компания Henkel нашла покупателя на свои активы в России. Об этом сообщает "Ведомости".

На 11 заводов компании претендуют акционеры фармацевтической компании "Фармстандарт" и инвестиционная компания Kismet Capital.

Правительственная комиссия уже одобрила готовящееся соглашение. Согласно сделке, немецкая компания получит право обратного выкупа активов. На заводах будет продолжен выпуск продукции Henkel.