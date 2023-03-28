Компания Henkel нашла покупателя на свои активы в России. Об этом сообщает "Ведомости".
На 11 заводов компании претендуют акционеры фармацевтической компании "Фармстандарт" и инвестиционная компания Kismet Capital.
Правительственная комиссия уже одобрила готовящееся соглашение. Согласно сделке, немецкая компания получит право обратного выкупа активов. На заводах будет продолжен выпуск продукции Henkel.
Минфин США обеспокоился снижением уровня мировой торговли в долларах
Министерство финансов США серьезно озабочено тем, что страны активно сокращают торговлю в долларах. По данным ведомства, доля доллара США в международных валютных резервах снизилась до 60%, что является самым низким показателем за последнее десятилетие.
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