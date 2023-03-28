Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.03.2023 : 76,5662
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.03.2023 : 82,2913
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:34

Немецкая компания Henkel нашла покупателей на свои российские активы

Компания Henkel нашла покупателя на свои активы в России. Об этом сообщает "Ведомости".

На 11 заводов компании претендуют акционеры фармацевтической компании "Фармстандарт" и инвестиционная компания Kismet Capital.

Правительственная комиссия уже одобрила готовящееся соглашение. Согласно сделке, немецкая компания получит право обратного выкупа активов. На заводах будет продолжен выпуск продукции Henkel.

Мир

Минфин США обеспокоился снижением уровня мировой торговли в долларах

Министерство финансов США серьезно озабочено тем, что страны активно сокращают торговлю в долларах. По данным ведомства, доля доллара США в международных валютных резервах снизилась до 60%, что является самым низким показателем за последнее десятилетие.

Читать полностью

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить применение боеприпасов с объединенным ураном

Это преступление против планеты

Читать полностью

Общество

Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий

Некоторые из них пройдут за рубежом

Читать полностью

Концерт Ани Лорак, запланированный на апрель в Краснодаре, отменен

Причина - жители города не согласны с позицией артистки, касаемо специальной военной операции на Украине

Читать полностью

Новости