Житель Красноярска отправлял за границу элементы боевой экипировки под видом гражданской одежды. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Установлено, что мужчина под видом гражданской одежды отправил за границу элементы боевой экипировки, относящиеся к продукции военного назначения", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что красноярская таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье о контрабанде. В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Иран обвинил Израиль в атаке на оборонный завод в Исфахане
Предварительные итоги следствия говорят о том, что дрон, нанесший удар по оборонному заводы, принадлежал Израилю.
США и Европа будут поддерживать Украину на текущем уровне до конца года
Если ситуация на фронте не изменится, Киев будут принуждать к миру с Москвой.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабатывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.