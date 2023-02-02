Житель Красноярска отправлял за границу элементы боевой экипировки под видом гражданской одежды. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Установлено, что мужчина под видом гражданской одежды отправил за границу элементы боевой экипировки, относящиеся к продукции военного назначения", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что красноярская таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье о контрабанде. В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.