Из-за справки мать и воспитательница детсада устроили драку

В городе Полевском, пригороде Екатеринбурга, возникла ссора между воспитательницей детского сада и матерью одного из воспитанников из-за медицинской справки. Об этом информирует портал E1.RU.
Согласно данным издания, инцидент произошел 17 января в детском саду. Между педагогом и матерью ребенка возник конфликт в связи с справкой о травме, полученной мальчиком 10 января.
По словам матери, она забрала своего ребенка из учреждения образования с диагнозом повреждения коленного сустава и предоставила соответствующую справку от травматолога. Однако воспитательница утверждала, что документ является поддельным. Этот конфликт привел к словеским разногласиям, которые вылились в физическую драку.
После произошедшего мать ребенка обратилась в министерство образования Свердловской области и в управление образования Полевского, выражая свою недовольство произошедшим. Обе женщины также подали друг на друга встречные заявления в полицию.
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