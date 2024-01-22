Из-за справки мать и воспитательница детсада устроили драку

В городе Полевском, пригороде Екатеринбурга, возникла ссора между воспитательницей детского сада и матерью одного из воспитанников из-за медицинской справки. Об этом информирует портал E1.RU.

Согласно данным издания, инцидент произошел 17 января в детском саду. Между педагогом и матерью ребенка возник конфликт в связи с справкой о травме, полученной мальчиком 10 января.

По словам матери, она забрала своего ребенка из учреждения образования с диагнозом повреждения коленного сустава и предоставила соответствующую справку от травматолога. Однако воспитательница утверждала, что документ является поддельным. Этот конфликт привел к словеским разногласиям, которые вылились в физическую драку.

После произошедшего мать ребенка обратилась в министерство образования Свердловской области и в управление образования Полевского, выражая свою недовольство произошедшим. Обе женщины также подали друг на друга встречные заявления в полицию.