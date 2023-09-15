Учителя в Екатеринбурге массово увольняются "по личным причинам"

Более десяти учителей покинули школу № 22 в Екатеринбурге по личным обстоятельствам, как сообщили в пресс-службе мэрии города РИА Новости.
"В последнее время из учреждения по личным причинам уволились 12 учителей, из которых четверо вышли на пенсию," - сообщила представитель мэрии.
Она также уточнила, что поиск новых учителей продолжается, и учебный процесс полностью функционирует, так как уволившихся педагогов заменили другие преподаватели. В общей сложности в учебном заведении работает 70 учителей.
Департамент образования администрации Екатеринбурга активно контролирует ситуацию, и руководство школы, вместе с управлением образования Орджоникидзевского района, провели встречу с родителями учеников, на которой отвечали на их вопросы.
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