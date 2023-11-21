Египтолог озвучил загадку более важную, чем Сфинкс

Последнее исследование ученых из Нью-Йоркского университета было посвящено древнейшему из сохранившихся монументальных памятников в мире — египетскому Большому Сфинксу. Подтверждена ранее выдвинутая гипотеза, что в формировании его облика сыграла значительную роль природа. Сначала ветер сотворил скальное образование, напоминающее лежащего льва, и только потом древние строители оттачивали его, придавая ему облик мифического сфинкса, сообщает Аргументы И Факты.

Существуют предположения, что под лапами Большого Сфинкса могут быть скрытые помещения. Об этом писал древнегреческий историк Геродот, рассказывали коптские предания. В XX веке возникла легенда о том, что там находится тайная комната, где хранятся сокровища затонувшей Атлантиды.

"Смотреть на Большого Сфинкса нужно с практичной точки зрения", — утверждает ученый Роман Орехов. "У погребального комплекса в Гизе была своя логика, и Сфинкс появился там вполне закономерно. Он был своего рода символом священности этого некрополя.

Египтяне оставили тексты, из которых следует, что статуя Сфинкса изображает покровителя этого комплекса, бога-творца. Он сам выбрал это место и теперь охраняет его. Для египтян бог-демиург, творец мироздания — это Атум. Сфинкс воплощает именно его. Кроме того, египетские цари часто изображали своих предков в облике сфинксов. А их первый предок, согласно мифологии, и был божеством, породившим этот мир. Так что тут всё сходится.

Архитектурный комплекс в Гизе, скорее всего, задумывался царем Хуфу (Хеопсом) — он первым построил там пирамиду. По периметру есть несколько каменоломен. Похоже на то, что по мере добычи камня территория освобождалась, и в одном месте специально оставили скалу, чтобы потом обработать её и придать форму Сфинкса.

Изначально у этой статуи не было никаких входов и выходов, скрытых помещений и подземных ходов. Но сейчас вокруг неё действительно полно дыр и всяких штолен. Это объяснимо: вокруг значимых, священных памятников всегда возникали подзахоронения. Люди выкапывали штолни и опускали туда гробы, считая, что, приблизившись к божеству, усопшие обретут лучшую долю в потустороннем мире. Это было особенно характерно для позднего периода Древнего Египта.

Поэтому в Гизе множество подземных пустот. Но они не связаны конкретно с Большим Сфинксом, а связаны со священностью этого места в целом.

По мнению Романа Орехова, у погребального комплекса в Гизе есть загадка более важная и увлекательная, чем у Большого Сфинкса.

"Честно говоря, я не понимаю, почему все так привязались именно к Сфинксу. По исполнению этот памятник гораздо проще, чем те же пирамиды, которые поражают своими размерами", — отмечает он. "Сфинкс не такой большой по сравнению с ними. Главная загадка связана именно с пирамидами: как они строились? Вот это до сих пор тайна.

Если честно, все эти варианты с насыпями и машинами, о которых писал ещё Геродот, не объясняют всей фантастичности строительного проекта. На мой взгляд, для древних египтян он стал своего рода "проектом века".

Сейчас уже точно установлено, что каменные блоки не волочили из каменоломен по песку, как считалось раньше. Их доставляли по воде, используя разливы Нила: у плато Гиза был построен целый портовый комплекс с каналами, дамбами и запрудами. Древние египтяне научились управлять огромными массами воды, отводя их во время половодий. У них были навыки кораблевождения, которые позволяли им перевозить огромные массы камня, что впоследствии повторяли греки и римляне.

Но вот как они укладывали эти огромные блоки? Письменных свидетельств не сохранилось, и здесь остается только додумывать.