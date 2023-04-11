Появившиеся в сети документы разведки США содержат в себе информацию, что Египет намеревался тайно отправить России до 40 тыс. ракет. Более подробно об этом говорится в статье от газеты The Washington Post.

"Согласно просочившемуся документу американской разведки, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси... недавно приказал подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет, чтобы тайно отправить их России"

Рашение держать всё в секрете поступило во избежание проблем с Западом.

Ранее от представителя МИД Египта Ахмеда Абу Зейда стало известно, что "позиция Египта с самого начала основывается на невмешательстве в украинский конфликт и решимости сохранять равную дистанцию с обеими сторонами".