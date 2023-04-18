Американская газета The Washington Post сообщает, что Египет приостановил планы по поставке ракет в Россию и после переговоров с чиновниками из США согласился на производство боеприпасов для Украины.

"В новом документе... говорится, что Египет отложил московскую сделку и одобрил продажу США 152- и 155-мм артиллерийских снарядов для поставок на Украину"

Стоит напомнить, что ранее поступила информация о потенциальной поставке 40 тысяч ракет Россие со стороны Египта. Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии признаков поставок оружия России из Египта.