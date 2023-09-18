МИД Египта возмущен присутствием еврейских поселенцев на территории мечети Аль-Акса

Министерство иностранных дел Египта осудило присутствие еврейских поселенцев на территории мечети Аль-Акса. Заявление дипломатического ведомства было опубликовано на его официальной странице в Facebook.
В заявлении говорится: "Арабская Республика Египет решительно осуждает вторжение группы экстремистов в мечеть Аль-Акса. [Республика] призывает израильские власти немедленно прекратить подобные действия".
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Египет призвал международные организации, а также ООН и ее агентства, обсудить свои обязанности по защите прав палестинского народа.
Ранее большая группа еврейских поселенцев без разрешения мусульманского духовенства прибыла на территорию мечети Аль-Акса, чтобы отметить второй день праздника Рош ха-Шана, который связан с началом еврейского календарного года (5784 год по еврейскому календарю). Израильская полиция ввела ограничения на доступ мусульман на Храмовую гору, опасаясь возможных столкновений между еврейскими поселенцами и арабами.
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