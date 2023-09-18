Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.09.2023 : 96,6338
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.09.2023 : 103,0358
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:13

МИД Египта возмущен присутствием еврейских поселенцев на территории мечети Аль-Акса

Министерство иностранных дел Египта осудило присутствие еврейских поселенцев на территории мечети Аль-Акса. Заявление дипломатического ведомства было опубликовано на его официальной странице в Facebook.

В заявлении говорится: "Арабская Республика Египет решительно осуждает вторжение группы экстремистов в мечеть Аль-Акса. [Республика] призывает израильские власти немедленно прекратить подобные действия".

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Египет призвал международные организации, а также ООН и ее агентства, обсудить свои обязанности по защите прав палестинского народа.

Ранее большая группа еврейских поселенцев без разрешения мусульманского духовенства прибыла на территорию мечети Аль-Акса, чтобы отметить второй день праздника Рош ха-Шана, который связан с началом еврейского календарного года (5784 год по еврейскому календарю). Израильская полиция ввела ограничения на доступ мусульман на Храмовую гору, опасаясь возможных столкновений между еврейскими поселенцами и арабами.

Мир

Коэн раскритиковал проведение акций протеста против властей Израиля за границей

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн раскритиковал организаторов акций протеста против израильского правительства, проводимых за пределами страны.

Читать полностью

Го Синьнин: Китай и Россия еще больше укрепят связи своих силовых структур

Специалист по международной безопасности из аналитического института "Тайхэ" и профессор Института государственного управления Университета Цинхуа Го Синьнин заявил, что Китай и Россия будут укреплять сотрудничество в области обеспечения безопасности в ответ на вызовы, стоящие перед ними на мировой арене.

Читать полностью

Общество

Хуаньцю шибао: На востоке Китая обнаружена ДНК древнего человека возрастом 6000 лет

Группа археологов на востоке Китая обнаружила ДНК древнего человека, который жил шесть тысяч лет назад, согласно информации, опубликованной в газете "Хуаньцю шибао".

Читать полностью

Мантуров: Lada Vesta будет собираться в Узбекистане

В ближайшее время Москва и Ташкент могут приступить к оценке проекта по организации сборки автомобиля нового поколения Lada Vesta в Узбекистане, объявил вице-премьер-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после заседания совместной комиссии на уровне правительств двух стран.

Читать полностью

Новости