В текущем году эксперты прогнозируют значительный рост потребления мяса в России, несмотря на рост цен. Давайте разберемся в причинах такого всплеска и оценим реалистичность подобных прогнозов.

Поскольку потребление мяса в России выросло с 41 кг на человека в 2000 году до 79 кг в 2022 году и, по оптимистичным прогнозам, достигнет 83 кг в 2024 году, что соответствует уровню благополучных западных стран, возникают вопросы о несоответствии между статистикой и личным восприятием.

Путь российского птицеводства напоминает драматический сериал: от импортных американских окорочков в 90-е годы до скорейшего наводнения местного рынка отечественной птицей в 2017-2019 годах, что привело к падению цен. Однако в 2023 году наметилась своеобразная тенденция: цены на курицу и яйца взлетели, несмотря на внутреннее производство, что вызвало дискуссии о наращивании местного производства и стратегии импорта.

"С 2010 по 2023 год производство птицы почти удвоилось, а производство яиц в 2023 году достигнет рекордного уровня с 1990 года. Неожиданный всплеск спроса противоречит первоначальным представлениям о перепроизводстве", - Сергей Юшин, глава Национальной мясной ассоциации.

Внезапный всплеск спроса в 2023 году объясняется ростом доходов населения и внутреннего туризма, что привело к увеличению потребления доступных источников белка, таких как курица и яйца. Этот сдвиг был особенно заметен в секторе общественного питания, где курица, будучи самым дешевым источником белка, пользовалась повышенным спросом, объяснил эксперт.





