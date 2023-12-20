Хирург Умнов: постоянное употребление яиц на завтрак опасно для гипертоников

Врач-хирург и преподаватель Государственного университета просвещения, Александр Умнов, высказал предупреждение относительно употребления яиц на завтрак, особенно лицам с гипертонией.

Несмотря на общую пользу куриных яиц из-за их богатого содержания микроэлементов, гипертоникам и страдающим атеросклерозом рекомендуется ограничивать потребление яиц из-за высокого содержания холестерина, что может ухудшить кровоснабжение и спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Умнов также подчеркнул важность правильной приготовки яиц, чтобы избежать потенциального заражения сальмонеллезом при недостаточной жарке.