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Хирург Умнов: постоянное употребление яиц на завтрак опасно для гипертоников
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  • Опубликована вчера в 23:43

Хирург Умнов: постоянное употребление яиц на завтрак опасно для гипертоников

Врач-хирург и преподаватель Государственного университета просвещения, Александр Умнов, высказал предупреждение относительно употребления яиц на завтрак, особенно лицам с гипертонией.

Несмотря на общую пользу куриных яиц из-за их богатого содержания микроэлементов, гипертоникам и страдающим атеросклерозом рекомендуется ограничивать потребление яиц из-за высокого содержания холестерина, что может ухудшить кровоснабжение и спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Умнов также подчеркнул важность правильной приготовки яиц, чтобы избежать потенциального заражения сальмонеллезом при недостаточной жарке.

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