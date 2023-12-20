Хирург Умнов: постоянное употребление яиц на завтрак опасно для гипертоников

Врач-хирург и преподаватель Государственного университета просвещения, Александр Умнов, высказал предупреждение относительно употребления яиц на завтрак, особенно лицам с гипертонией.
Несмотря на общую пользу куриных яиц из-за их богатого содержания микроэлементов, гипертоникам и страдающим атеросклерозом рекомендуется ограничивать потребление яиц из-за высокого содержания холестерина, что может ухудшить кровоснабжение и спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Умнов также подчеркнул важность правильной приготовки яиц, чтобы избежать потенциального заражения сальмонеллезом при недостаточной жарке.
Во Франции нашли пропавшего шесть лет назад в Испании британского подростка
Подростка Алекса Битти, исчезнувшего во время поездки по испанскому курорту с мамой и дедушкой в 2017 году, нашли благодаря случайному обнаружению курьером спустя шесть лет.
У ЕС спросили разрешения: Чехия и Словакия просят сохранить поставки нефти из России
Об этом заявили в представительстве «Транснефти».
Реабилитолог Соболева назвала причины болей в спине
Реабилитолог и кинезиотерапевт, Арина Соболева, разъяснила читателям Pravda. Ru, почему упражнения и массаж не всегда приносят облегчение при болях в спине.
Актриса Агата Муцениеце призналась, какую привычку ей не удалось искоренить за год
Актриса Агата Муцениеце поделилась своим участием в традиционном декабрьском ритуале — украшении елки, демонстрируя праздничные украшения в своих сторис.