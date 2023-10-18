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  • Опубликована сегодня в 18:01

Врачи назвали средство против рака и "забитых" сосудов

Употребление куриных яиц может эффективно поддерживать здоровье печени и предотвращать накопление "плохого" холестерина в артериях, что, в свою очередь, снижает риск сердечных приступов и инсультов. По мнению экспертов в области здравоохранения, цитируемых сайтом Здоровое питание.РФ, яйца содержат полный набор аминокислот, которые действуют как мощные антиоксиданты. Особое значение для печени и кровеносных сосудов имеет лецитин, содержащийся в яйцах. Кроме того, яйца могут повышать уровень "хорошего" холестерина, потенциально препятствуя развитию атеросклероза. Однако врачи предупреждают, что людям с повышенным общим уровнем холестерина следует употреблять яичные желтки в умеренных количествах, ограничиваясь 2-3 приемами в неделю.

Для получения питательного и полезного для сердца блюда рекомендуется приготовить омлет с минимальным количеством масла и без чрезмерного подрумянивания, а также с зеленью и помидорами. Известно, что помидоры, содержащие ликопин, являются мощными антиоксидантами, которые могут помочь снизить риск развития рака и сердечных заболеваний. Также желательно промыть куриные яйца перед приготовлением, и их следует хранить заостренным концом вниз, чтобы желток находился по центру и не попадал в воздушную пробку на тупом конце.

Эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что срок годности яйца начинается с даты его снесения, а не с даты сортировки, указанной на скорлупе.
Доктор медицинских наук и диетолог Алексей Ковальков ранее подчеркивал преимущества яичного белка как идеального завтрака, отмечая, что это лучший выбор для похудения по сравнению с утренней кашей, особенно овсяной.

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