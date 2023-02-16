По словам адвоката Максима Калинина, актер может немного подождать и попытаться выйти на свободу по условно-досрочному освобождению.
"Если бы сейчас его ходатайство о замене тюремного заключения на принудительные работы суд начал рассматривать, то процесс об УДО впоследствии был бы затруднен. Я уверен, что Михаил просто решил попытаться выйти на свободу без всяких принудительных работ. И на это у него есть все шансы", — заявил Калинов, пишет "Газета.ru".
Напомним, несколько дней назад Ефремов отказался от своего ходатайства о смягчении наказания и замене срока работами. Актер был осужден на 7,5 года колонии за смертельное ДТП в центре Москвы.
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