Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.02.2023 : 74,2077
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.02.2023 : 79,5654
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:58

Адвокат Михаила Ефремова объяснил, почему актер отозвал ходатайство о замене срока работами

По словам адвоката Максима Калинина, актер может немного подождать и попытаться выйти на свободу по условно-досрочному освобождению.

"Если бы сейчас его ходатайство о замене тюремного заключения на принудительные работы суд начал рассматривать, то процесс об УДО впоследствии был бы затруднен. Я уверен, что Михаил просто решил попытаться выйти на свободу без всяких принудительных работ. И на это у него есть все шансы", — заявил Калинов, пишет "Газета.ru".

Напомним, несколько дней назад Ефремов отказался от своего ходатайства о смягчении наказания и замене срока работами. Актер был осужден на 7,5 года колонии за смертельное ДТП в центре Москвы.

Мир

В Мексике ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Во время осмотра в помещениях было изъято предположительно 128 килограммов фентанила и множество других синтетических наркотиков.

Читать полностью

Die Welt: Немцы перестали верить в успех Украины

Жители ФРГ разочаровались поставками тяжелых танков на Украину.

Читать полностью

Общество

Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус

В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин

Читать полностью

Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"

Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков

Читать полностью

Новости