Актер Михаил Ефремов передумал просить суд о выходе из колонии, в которой отбывает срок за ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Белгородский областной суд.
Ранее в суд поступило ходатайство Ефремова, в котором он просил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами. Рассмотрение было назначено на 17 февраля, передает РИА "Новости".
Напомним, в июне 2020 года в центре Москвы в состоянии алкогольного опьянения Ефремов пересек двойную сплошную на своем автомобиле и врезался в фургон, водитель которого курьер Сергей Захаров впоследствии скончался.
Ефремова приговорили к 7,5 годам лишения свободы. В настоящее время он отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.
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