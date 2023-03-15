Депутаты фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение Госдумs законопроект, предусматривающий возможность гражданам отценивать эффективность работы чиновников посредствам портала "Госуслуги".

Как сообщил руководитель фракции Алексей Нечаев, таким образом россияне смогут выражать собственное мнение в отношении депутатов всех уровней, руководителей регионов и муниципальных образований, передает РИА "Новости".

Нечаев считает, что такая система обратной связи поможет чиновникам оперативно корректировать свою работу и подходы.