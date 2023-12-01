Ученые выявили связь между уровнем образования и психическим здоровьем

Люди с высшим образованием более подвержены депрессии и тревожности, чем те, кто имеет более низкий уровень образования, утверждают ученые из Университетского колледжа Лондона в исследовании, опубликованном в The Lancet.
Используя данные лонгитюдных исследований молодежи в Британии, они выявили, что даже после корректировки на социально-экономический статус, образование родителей и вредные привычки, связь между высшим образованием и симптомами тревоги и депрессии остается.
Ученые предполагают, что повышенный риск этих психических заболеваний может быть связан с академическим или финансовым давлением, которое оказывается на студентов, сообщает Газета.Ру.
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