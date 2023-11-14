Санкт-Петербург - кулинарная столица России: городу присвоен уникальный статус

Городу Санкт-Петербургу присвоен престижный статус кулинарной столицы России, свидетельство о котором было выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Сообщение об этом сделал врио председателя комитета по внешним связям города, Сергей Марков.

"Более года проводилась проверка подлинности и объективности заявки Санкт-Петербурга на звание кулинарной столицы России. И вот совсем недавно Роспатент выдал сертификат на товарный знак "Санкт-Петербург — кулинарная столица России", — объявил Марков в рамках открытия III Кубка губернатора "Лучший шеф-повар Петербургской кухни".

Согласно предоставленному документу, срок действия прав на товарный знак составляет 10 лет и протянется до апреля 2033 года. Турнир III Кубка губернатора "Лучший шеф-повар Петербургской кухни" проходит 13-14 ноября в рамках городского проекта "Петербургская кухня".

В этом году за почетное звание соперничают команды из Петербурга, Хабаровска, Дагестана и Сербии. В прошлом году победителем стал представитель Пермского края Евгений Попов.