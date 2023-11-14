Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.11.2023 : 92,1185
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.11.2023 : 98,5314
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 12:25

Санкт-Петербург - кулинарная столица России: городу присвоен уникальный статус

Городу Санкт-Петербургу присвоен престижный статус кулинарной столицы России, свидетельство о котором было выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Сообщение об этом сделал врио председателя комитета по внешним связям города, Сергей Марков.

"Более года проводилась проверка подлинности и объективности заявки Санкт-Петербурга на звание кулинарной столицы России. И вот совсем недавно Роспатент выдал сертификат на товарный знак "Санкт-Петербург — кулинарная столица России", — объявил Марков в рамках открытия III Кубка губернатора "Лучший шеф-повар Петербургской кухни".

Согласно предоставленному документу, срок действия прав на товарный знак составляет 10 лет и протянется до апреля 2033 года. Турнир III Кубка губернатора "Лучший шеф-повар Петербургской кухни" проходит 13-14 ноября в рамках городского проекта "Петербургская кухня".

В этом году за почетное звание соперничают команды из Петербурга, Хабаровска, Дагестана и Сербии. В прошлом году победителем стал представитель Пермского края Евгений Попов.

Мир

Валентина Матвиенко требует решения проблемы с нехваткой учебников в школах при российских посольствах

Министр иностранных дел РФ Михаил Галузин заверил, что вопрос будет тщательно изучен, учитывая существующие 82 школы за рубежом.

Читать полностью
Крайне правая партия

Крайне правая партия "Вокс" подает иск в Верховный суд Испании против закона об амнистии каталонских сепаратистов

В ходе этого голосования ИСРП зарегистрировала инициативу об амнистии более 300 участников каталонского сепаратистского движения.

Читать полностью

Общество

Из-за плохой погоды ограничили движение грузовиков на трассе в Свердловской области

Из-за плохой погоды ограничили движение грузовиков на трассе в Свердловской области

Движение грузового транспорта временно ограничено на участке автодороги Ивдель — граница Ханты-Мансийского автономного округа с 9-го по 142-й километр из-за неблагоприятных дорожных и погодных условий.

Читать полностью
Главой попечительского совета фонда

Главой попечительского совета фонда "История Отечества" назначили Фалькова

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин решил поручить Валерию Фалькову руководителю Министерства образования и науки РФ, руководство попечительским советом фонда "История Отечества".

Читать полностью

Новости