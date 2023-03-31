Сеть популярных бургерных McDonald's в Белоруссии продолжает работать под вывеской "Мы открыты".
Заведения общественного питания возобновили свою работу в ноябре 2022 года. Такое же название размещено на сайте и в социальных сетях компании.
Байден настаивает на освобождении арестованного в России за шпионаж журналиста WSJ
По данным ФСБ РФ, корреспондент собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского ВПК
Президент США призвал освободить журналиста The Wall Street Journal
Он собирал информацию о предприятии ОПК в Екатеринбурге
Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей
Певица также нужна мясная и рыбная нарезки
В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств
Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель