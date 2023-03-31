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  • Опубликована сегодня в 17:00

Сеть ресторанов McDonald's в Белоруссии работает под вывеской «Мы открыты»

Сеть популярных бургерных McDonald's в Белоруссии продолжает работать под вывеской "Мы открыты".

Заведения общественного питания возобновили свою работу в ноябре 2022 года. Такое же название размещено на сайте и в социальных сетях компании.

Мир

Байден настаивает на освобождении арестованного в России за шпионаж журналиста WSJ

По данным ФСБ РФ, корреспондент собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского ВПК

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Президент США призвал освободить журналиста The Wall Street Journal

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Общество

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Певица также нужна мясная и рыбная нарезки

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В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств

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Новости