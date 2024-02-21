Представитель Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер дал интервью газете Rheinische Post. В нём он озвучил сумму, которую утратила Германия из-за Украины. В частности, потери экономики ФРГ составили 200 миллиардов евро. Марсель Фрацшер подчеркнул, что эта цифра продолжает расти.

«На целых 2,5 процентных пункта снизился экономический темп роста Германии. 100 миллиардов евро было потеряно в 2022 году и столько же в 2023 году. Прежде всего, украинский конфликт отразился на высоких затратах на электроэнергию», - констатировал президент немецкого института Фрацшер.

Продолжая говорить на эту тему, Марсель Фрацшер отметил, что помимо возросших расценок на электричество в стране нарушились цепочки поставок. По его словам, из-за этого экономика Германии продолжает испытывать серьёзную нагрузку, поскольку ФРГ ориентируется на экспорт, а с ним сейчас крайне плохо. Фрацшер добавил, что сильно от этого страдают немцы с низким уровнем дохода, они уже «затянули пояса туже некуда».