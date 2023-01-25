Европа не готова перевести собственную экономику на военные рельсы ради Киева. Об этом заявил политик и публицист Геральд Грош.

По его словам, переход к военной экономике имел бы фатальные последствия для всего общественного строя в Европе. В настоящее время у стран союза и без того немало проблем. Например, экоактивисты, призывающие к деиндустриализации континента.