Европа не готова перевести собственную экономику на военные рельсы ради Киева. Об этом заявил политик и публицист Геральд Грош.
По его словам, переход к военной экономике имел бы фатальные последствия для всего общественного строя в Европе. В настоящее время у стран союза и без того немало проблем. Например, экоактивисты, призывающие к деиндустриализации континента.
"Кроме того, состоятельные граждане Европы не желают жертвовать своим благополучием ради военной экономики", — добавил он.
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