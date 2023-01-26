Ситуация вокруг Украины вынуждает экономику Евросоюза перестраиваться на военный лад.

"Если мы взглянем на нашу потребность в оружии и боеприпасах, станет ясно: нам нужна военная экономика", — заявил немецкий политик Манфред Вебер.

По его словам, европейские страны в настоящее время не в состоянии быстро обеспечить необходимые вооружения ни для собственной обороны, ни для Украины.