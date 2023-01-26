Ситуация вокруг Украины вынуждает экономику Евросоюза перестраиваться на военный лад.
"Если мы взглянем на нашу потребность в оружии и боеприпасах, станет ясно: нам нужна военная экономика", — заявил немецкий политик Манфред Вебер.
По его словам, европейские страны в настоящее время не в состоянии быстро обеспечить необходимые вооружения ни для собственной обороны, ни для Украины.
"Нам необходимы новые пути для наращивания мощностей по производству оружия и боеприпасов", — сказал Вебер.
Житель Ровенской области напал с косой на представителей военкомата, пытавшихся отправить его на фронт
Украинцы активно саботируют очередную волну мобилизации.
Медведчук заявил, что на Украине есть политики, выступающие против Зеленского
Политик призвал задуматься о будущем Украины и ее народа.
Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии
Артиста могут признать иностранным агентом.
Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского солдата Сергея Коваленко по просьбе родственников
Сотрудники пресс-службы Евгения Пригожина опубликовали видео с пропавшим бойцом Национальной гвардии Украины Сергеем Коваленко, которого разыскивали родственники.