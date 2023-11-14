Экологи опровергли распространенную теорию о древней Европе

Согласно новому исследованию, проведенному большой группой экологов, биологов, географов и геологов, древняя Европа не была полностью покрыта лесами, как считалось ранее, сообщает Российская Газета.
Согласно информации от Phys.org, исследователи представили доказательства того, что в период последнего "межледниковья" (от 116 000 до 129 000 лет назад) континент выглядел иначе, чем предполагалось. Популярная теория утверждает, что в этот период, предшествующий появлению современного человека, Европа была плотно покрыта лесами.
Выводы нового исследования подвергают эту теорию сомнению. Команда утверждает, что только половина континента могла быть покрыта лесами, в то время как оставшуюся часть составляли луга и саванны. Результаты исследования, выполненного экологами, биологами и другими специалистами, опубликованы в журнале Science Advances. Уточняется, что для анализа использовался метод реконструкции природных условий — компьютерная модель REVEAL. Она была разработана для учета факторов окружающей среды, таких как количество пыльцы различных растений. В отличие от предыдущих исследований, акцент был сделан на изучении пыльцы разнообразных растений, включая луговые, вместо деревьев.
Данные моделирования показали, что различные типы растительности в разные периоды времени имели разную плотность в разных регионах Европы. Оказалось, что в исследуемый период континент был покрыт обширными лугами и саваннами. Модель не предоставила доказательств того, что Европа была сплошным лесом.
Почему же не весь континент был покрыт деревьями? Специалисты предлагают такой ответ: причиной существования больших лугов могла быть деятельность мегафауны, такой как носороги и слоны с прямыми бивнями, которые фактически вытаптывали землю, не давая деревьям распространяться.
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