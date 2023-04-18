Международная неправительственная организация Miljøstiftelsen Bellona, экологическое объединение Норвегии, признана нежелательной компанией на территории России по причне потенциальной угрозы на общественно-политический строй государства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Деятельность направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации"

На данный момент известно, что фондом финансируется работа некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, предпринимаются попытки влияния на российское законодательство с целью его изменения. С начала специальной военной операции на Украине экологическая организация "активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации Вооруженных сил РФ".