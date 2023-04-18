Международная неправительственная организация Miljøstiftelsen Bellona, экологическое объединение Норвегии, признана нежелательной компанией на территории России по причне потенциальной угрозы на общественно-политический строй государства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Деятельность направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации"
На данный момент известно, что фондом финансируется работа некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, предпринимаются попытки влияния на российское законодательство с целью его изменения. С начала специальной военной операции на Украине экологическая организация "активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации Вооруженных сил РФ".
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В новом документе говорится, что Египет отложил московскую сделку
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Представители стран "Группы семи" согласовали совместные действия для предотвращения поставок оружия в Россию из третьих стран и продолжения мер по сдерживанию финансовой поддержки действий РФ на Украине.
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.