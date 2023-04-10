Арбитражный суд Красноярского края признал наименование сети, занимающейся производством суши и роллов, под названием "Ёбидоёби", несоответствующим принципам этики и морали, и вынес решение о необходимости смены названия, сообщает ТАСС.
В материалах дела не было предоставлено доказательств того, что российские потребители воспринимают данное обозначение как транслитерацию фразы "День недели - суббота" на японском языке, отметили в арбитражном суде.
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