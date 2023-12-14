Гастроэнтеролог предупреждает: нельзя употреблять пищу в положении лежа

Гастроэнтеролог Олеся Кожевникова предупреждает о рисках употребления пищи в положении лежа или полулежа. Это может привести к забросу пищи в трахею, что создает опасность задыхания. Кроме того, при приеме пищи в положении лежа возможно ослабление нижнего пищеводного сфинктера, что способствует развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Это заболевание характеризуется обратным попаданием содержимого желудка в пищевод, вызывая изжогу и другие неприятные последствия. Для тех, у кого уже диагностировано данное заболевание, прием пищи в положении лежа может вызвать сильное обострение, сообщает ФедералПресс.

Гастроэнтеролог подчеркивает важность употребления пищи сидя, без спешки, с тщательным пережевыванием и без проглатывания крупных кусков. Также важно следить за температурным режимом пищи, чтобы избежать слишком горячих или холодных блюд.