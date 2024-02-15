Серия из трех подземных толчков магнитудой 4-5 произошла в четверг в районе киргизско-китайской границы. Это следует из данных Института сейсмологии Национальной академии наук Киргизии.

По данным сейсмоинститута, награнице Киргизии и Китая с 09:41 до 12:28 по местному времени зарегистрированы три подземных толчка магнитудой от 4 до 5. Два из них на территории Киргизии не ощущались. Третий толчок ощущался в киргизском селе Бедель, где интенсивность землетрясения составила 3 балла. В селе Ыштак интенсивность землетрясени составила 2,5 балла.

За последний месяц в районе границы Киргизии и КНР зафиксировано более 40 подземных толчков.