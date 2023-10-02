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Близ Неаполя произошёл один из самых мощных за последние 40 лет подземный толчок
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  • Опубликована сегодня в 1:37

Близ Неаполя произошёл один из самых мощных за последние 40 лет подземный толчок

Подземный толчок с магнитудой 4,0 балла произошел в районе Флегрейских полей под Неаполем. Согласно информации от Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр находился на глубине 3 км. Это событие было ощутимо в центре Неаполя, а также в окружающих районах, сообщает ТАСС.

Сообщается о небольших повреждениях зданий, но, никто не пострадал.

Это уже второе землетрясение подобной магнитуды в последние дни. 27 сентября, после почти двух месяцев сейсмической активности в районе Флегрейских полей, произошло самое сильное подземное сотрясение за последние 40 лет с магнитудой 4,2.

Специалисты из Национального института геофизики и вулканологии объясняют, что такие землетрясения вызваны разрывами земной коры под воздействием феномена, известного как брадисейсм. Этот процесс может привести к изменению уровня моря, включая поднятие суши над водой или образование холмов в низинных районах.﻿

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