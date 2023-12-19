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Китайские ученые изучили ядро Земли
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  • Опубликована сегодня в 14:35

Китайские ученые изучили ядро Земли

Китайские исследователи изучили явление внутреннего ядра Земли (ICW) и подтвердили его периодическое движение с циклом в 8,5 лет. Это колебание обнаружено в изменениях положения полюсов и длительности дня, а также связано со статическим наклоном в 0,17 градусов между внутренним ядром и мантией.

Открытие вызывает пересмотр традиционных представлений о вращении Земли и распределении плотности. Исследование публикуется в Nature Communications.

Результаты предоставляют ключевые ограничения для трехмерных моделей плотности мантии и указывают на изменения в геофизических явлениях, связанных с ICW. Дальнейшие исследования будут углубленно изучать стратификацию и плотность ядра Земли, чтобы расшифровать периодичность и дифференциальное вращение, сообщает Planet Today.

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