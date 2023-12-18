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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Китае
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  • Опубликована сегодня в 19:33

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Китае

В Китае зафиксировано землетрясение с магнитудой 6,1, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Эпицентр находился на расстоянии 101 км к юго-западу от города Ланьчжоу в провинции Ганьсу, где проживает около 3 млн человек, сообщает ТАСС.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.

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