Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Китае

В Китае зафиксировано землетрясение с магнитудой 6,1, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Эпицентр находился на расстоянии 101 км к юго-западу от города Ланьчжоу в провинции Ганьсу, где проживает около 3 млн человек, сообщает ТАСС.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.
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