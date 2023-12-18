Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Китае

В Китае зафиксировано землетрясение с магнитудой 6,1, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Эпицентр находился на расстоянии 101 км к юго-западу от города Ланьчжоу в провинции Ганьсу, где проживает около 3 млн человек, сообщает ТАСС.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.