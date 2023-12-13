Зафиксированы проблемы со связью у зонда "Вояджер-1"

12 декабря у зонда "Вояджер-1" произошли проблемы с передачей данных на Землю, связанных с системой полетных данных (FDS). На расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли, этот зонд является самым удаленным объектом, созданным человеком.
Проблема кроется в неправильном взаимодействии FDS с телекоммуникационным блоком (TMU), что приводит к искажению передаваемой информации. Попытки восстановления привели к временным успехам, но требуют дополнительных решений, над которыми команда JPL работает.
Учитывая возраст "Вояджера-1" (запущен в 1977 году), проблемы являются естественными, и их решение может занять несколько недель. Эти миссии, несмотря на возраст, остаются важными, и команды земных специалистов постоянно сталкиваются с техническими трудностями, стремясь поддерживать их работоспособность, сообщает Новая Наука.
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