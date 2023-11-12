Ученые зафиксировали, что глобальное потепление вызывает "тряску" Земли

Колебания океанских волн создают сейсмические сигналы с такой высокой мощностью, что они отображаются на сейсмографах, предназначенных для регистрации и изучения землетрясений. В последние десятилетия отмечается увеличение сейсмической активности на планете, сообщает Правда.Ру.
Штормовые океанские волны создают постоянный сейсмический фон, известный как глобальный микросейсм. Этот непрерывный шум генерируется волнами двумя различными методами.
Наиболее энергичный вариант проявляет пульсации с периодом от 8 до 14 секунд. Когда океанские волны направлены в разные направления, они взаимодействуют, вызывая изменения давления на дне океана.
Другие сигналы возникают от бегущих океанских волн, которые воздействуют на морское дно своими толчками и притяжением. Этот процесс происходит в регионах с глубиной воды около 300 метров, поскольку движение воды внутри волн быстро ослабевает с увеличением глубины.
Исследования показывают, что глобальная энергия океанских волн с конца 20-го века увеличивается в среднем на 0,27% ежегодно. С 2000 года среднегодовой рост этого показателя возрастает до 0,35%.
Ученые подчеркивают, что с ростом температуры климата штормы и волны становятся более сильными, поскольку океан активно поглощает избыточное тепло. Это приводит к увеличению сейсмической активности Земли и усилению разрушительного воздействия на береговую линию.
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