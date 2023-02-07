Нападающий Артём Дзюба подпишет контракт с "Локомотивом" до конца сезона 8 февраля. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, к футбольному клубу также присоединится защитник Игорь Смольников. Оба игрока получат по 2,5 млн рублей.

"Артём подпишет договор сразу, а Смольников улетит в Петербург и поставит свою подпись под контрактом уже на следующем сборе. Оба получат за свои услуги до лета по 2,5 млн рублей. Если сработаются, то возможно будет продление на год, но такой специальной опции в их соглашениях нет, — отмечается в публикации в социальной сети.

Напомним, Дзюба является свободным агентом, на его счету один гол в пяти матчах в составе турецкой команды "Адана Демирспор" во всех турнирах. Что касается Смольникова, то в нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за "Торпедо".