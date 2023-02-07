Нападающий Артём Дзюба подпишет контракт с "Локомотивом" до конца сезона 8 февраля. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, к футбольному клубу также присоединится защитник Игорь Смольников. Оба игрока получат по 2,5 млн рублей.
"Артём подпишет договор сразу, а Смольников улетит в Петербург и поставит свою подпись под контрактом уже на следующем сборе. Оба получат за свои услуги до лета по 2,5 млн рублей. Если сработаются, то возможно будет продление на год, но такой специальной опции в их соглашениях нет, — отмечается в публикации в социальной сети.
Напомним, Дзюба является свободным агентом, на его счету один гол в пяти матчах в составе турецкой команды "Адана Демирспор" во всех турнирах. Что касается Смольникова, то в нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за "Торпедо".
МЧС отправит в Турцию самолёт Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна
Турецкая сторона обратилась за помощью к России, так как огонь охватывает всё большую территорию. Самолёт-амфибию планируется применить для оказания помощи в тушении мощного пожара.
Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании
На ВНС будут утверждать важные направления внутренней и внешней политики, концепцию нацбезопасности, военную доктрину и другие не менее значимые вопросы государства.
Николая Дроздова выписали из больницы
Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.
Пушкинский музей открывает новый музыкальный сезон - 2023
Первый концерт в мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится 15 февраля.