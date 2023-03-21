Ситуация в Джанкое, который нынешней ночью подвергся атаке украинских беспилотников, находится под контролем, в городе начали восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Известно, что в ночь на вторник в Крыму в районе города Джанкой сработали российские системы ПВО. Они нанесли удары по украинским беспилотникам, которые до этого успели выпустить несколько ракет по городским объектам.

Как отметил глава городской администрации Игорь Ивин, в городе повреждены несколько объектов, а также электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. При этом советник главы Крыма Олег Крючков рассказал местным СМИ, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью.

Украина активно развивает отрасль беспилотных систем. В частности, украинские компании занимаются разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов различных типов и назначений, включая мультикоптеры, фиксированные крылья, аэростаты и дирижабли.

Одной из крупнейших украинских компаний, занимающихся разработкой и производством БПЛА, является "Аэрофьюз". Эта компания выпускает различные модели беспилотных летательных аппаратов для различных целей, включая разведку, мониторинг окружающей среды, аграрные работы и прочее.

Также существуют другие украинские компании, занимающиеся разработкой и производством беспилотных систем, такие как "Аерохарт", "Дронэксперт", "Юкрейнская Авиационная Группа" и другие.