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  • Опубликована сегодня в 11:13

Майора ФСО в запасе приговорили к 6,5 годам лишения свободы за дезертирство и незаконное пересечение границы

Майор запаса ФСО РФ Михаил Жилин получил 6,5 лет колонии строго режима с лишением воинского звания за дезертирство и отказ участвовать в спецоперации на Украине. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным следствия, Михаил Жилин, опасаясь, что его направят в зону военной операции на Украине, сообщил командованию ложные сведения "о своей нетрудоспособности".

Мужчина продал имущество и в сентябре прошлого года в обход пункта пропуска пересек российскую государственную границу. Его задержали сотрудники пограничной службы.

Дезертирство — это нелегальный акт ухода из военной службы, который может включать в себя отказ от выполнения приказов или незаконный переход на сторону противника во время военных действий. Также дезертирство может быть связано с отказом от военной службы в целом или ее части, например, отказом от участия в военной мобилизации.

В некоторых странах дезертирство рассматривается как уголовное преступление, за которое могут быть вынесены серьезные наказания, включая лишение свободы и даже смертную казнь. Однако в некоторых случаях дезертиры могут получить политическое убежище в других странах.

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