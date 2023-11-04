На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков развеял слухи о существовании "двойников" главы государства, сообщают РИА Новости.

Он подчеркнул, что периодически в различных Telegram-каналах появляется информация о так называемых "двойниках" Владимира Путина. Песков уточнил, что некоторые "эксперты" даже задаются вопросом, сколько таких "двойников" существует — три или четыре.

Песков подчеркнул, что невозможно точно определить, кто из "двойников" представляет собой реального президента, и что это вызывает недоумение. Он подчеркнул, что у России есть только один президент по имени Владимир Путин.

В последнее время в интернете неоднократно появлялись утверждения о наличии нескольких двойников у президента. Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления, подчеркивал, что они несут характер абсурдных информационных слухов и вызывают лишь улыбку. Он также добавил, что сам Владимир Путин реагирует на подобные сообщения с ноткой иронии.