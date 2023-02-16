В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника

Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника. В администрации Александра Беглова утверждали, что сделают профессию более привлекательной, однако этого не произошло. Проблема заключается во властях, которые ставят в невыгодные условия даже качественные кадры.

СМИ удалось получить документы, указывающие на тяжелое положение дел в ГЖА. Одним из основных критериев профессии является оплата труда. Ранее в администрации города утверждали, что обеспечат работникам зарплату 49 тыс. рублей. На деле дворник гарантированно получает только 29 тыс. рублей. Еще 20 тыс. являются премией. При этом стоит помнить, что итоговая оплата труда будет на 13% ниже, ведь в сумму заложен налоговый вычет.

Стоит отметить и то, как в администрации Александра Беглова "заботятся" об обеспечении работников необходимой экипировкой. В год специалист может рассчитывать на один комплект формы.

По документам будущий дворник должен воздерживаться от негативных комментариев в сторону ГЖА. По сути, работникам говорят держать рот на замке и не рассказывать об условиях работы.

Таким образом, губернатору Александру Беглову не удалось обеспечить выгодные условия для работников коммунальных служб. В результате качественные кадры игнорируют вакансии от ГЖА, а неубранный снег продолжает лежать на улицах.