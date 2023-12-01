Две гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь временно переданные Китаем в Великобританию, вернутся на свою родину в декабре, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбиня на пятничном брифинге.
В соответствии с подписанным Китаем и Великобританией соглашением о сотрудничестве, гигантские панды должны вернуться в Китай после истечения срока действия соглашения в декабре текущего года. Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай уже выполнил все необходимые приготовления и приветствует возвращение обоих животных.
Официальный представитель МИД также подчеркнул готовность Китая продолжать укреплять сотрудничество с международными партнерами, включая Великобританию, в области защиты исчезающих видов и биоразнообразия.
Ян Гуан и Тянь Тянь были переданы в Эдинбургский зоопарк в Шотландии в рамках соглашения, подписанного Китаем и Великобританией в 2011 году. Изначально срок этого соглашения составлял 10 лет, однако из-за пандемии COVID-19 он был продлен.
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