Продюсер Вадим Цыганов мечтает о дуэте Шаман и Вики Цыгановой на сцене

Российский продюсер Вадим Цыганов выразил желание увидеть совместное выступление певца SHAMAN (Ярослава Дронова) и его супруги Вики Цыгановой. В интервью "Вечерней Москве" Цыганов признал SHAMAN одним из важных открытий в отечественной музыкальной сцене, предвидит ему успешное будущее и зрелое творчество.
Продюсер подчеркнул, что SHAMAN пользуется значительным вниманием в России, и выразил надежду на совместное выступление с Вики Цыгановой, подчеркивая их общую любовь к России. Вадим Цыганов предложил идею совместного исполнения песни "Вагнер" SHAMAN и Вики, которая символизирует спецоперацию и регулярно посвящена российским солдатам в зоне СВО.
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