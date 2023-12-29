Река Дунай вышла из берегов, вызвав затопление в Будапеште

Река Дунай вышла из берегов в Венгрии в четверг, 28 декабря, в результате чего столица страны, Будапешт, оказалась подтоплена. Об этом сообщает агентство Reuters.

В отчете отмечается, что воды достигли своего пика, поднимаясь до уровня 6,9 метра. Отмечается, что этот уровень стал самым высоким с 2013 года. Причиной этого стали сильные дожди и снегопады, а также последующая мягкая погода.

Агентство подчеркивает, что несмотря на подтопление, в городе не зарегистрированы серьезные повреждения зданий. Однако эксперты выражают беспокойство по поводу возможности учащения подобных событий в будущем из-за изменения климата.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что оттепели будут происходить всё чаще в зимний период в России, и продолжительность зим будет сокращаться. По словам главы Гидрометцентра, эти тенденции связаны с парниковым эффектом, и усилия по снижению вредных выбросов, влияющих на изменение климата, не могут радикально изменить ситуацию.