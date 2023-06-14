Собственники баров на Думской терпят колоссальные убытки по вине чиновников Смольного

Власти города Санкт-Петербург под руководством губернатора Александра Беглова приняли решение заняться благоустройством скандально известных улиц Думская и Ломоносовская. Вдоль них расположено большое количество баров, кафе и пабов, что принесло им дурную славу.

Глава администрации Центрального района Елена Федорова заверяла общественность, что мнение владельцев питейных заведений при модернизации улиц будет учитываться. Но собственники поделились реальной картиной происходящего.

Согласно проекту, продемонстрированному чиновницей в Telegram, на улицах будут созданы общественные зоны для семей с детьми, включая кинотеатр под открытым небом и качелями. СМИ задались вопросом, куда же пойти молодежи и туристам, чтобы отдохнуть и расслабиться?

Собственники заведений поведали, что их мнение никто не планировал учитывать. В ультимативной форме им предложили за неделю предоставить собственный проект или же пригрозили затянуть следствие о спаивании несовершеннолетних, из-за которого ранее все бары были закрыты.

Владельцы легального бизнеса и вовсе терпят колоссальные убытки. Персонал разбредается, а аренду за помещение приходится погашать.

"Нам сказали: "Переориентируйте бизнес под арт-пространство, галереи искусств". Причем за наш же счет. Они себя слышали вообще? При наших арендных ставках туда ни одна галерея не сядет. Только общепит сможет отбить потраченные деньги. Они считают, что мы виноваты в грабежах, изнасилованиях, пьянстве, хулиганстве. Жить спокойно нам больше не дадут. Поэтому — с вещами на выход", — говорит один из бизнесменов.

Ранее предприниматели Петербурга жаловались на недостаток поддержки со стороны Смольного. Многие отмечают, что сложнее всего пришлось на период пандемии коронавируса.