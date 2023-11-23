В пельменях, продаваемых в России, Роскачество обнаружило патогенные бактерии

В пельменях, предлагаемых на российском рынке, специалисты Роскачества выявили наличие сои, перемолотых костей и опасных бактерий, таких как листерии и сальмонеллы. Эти результаты были представлены в отчете о проведенном исследовании, сообщает ТАСС.

Роскачество проанализировало 20 популярных торговых марок пельменей по 587 показателям качества и безопасности. В продукции торговых марок "Горячая штучка", "Ложкаревъ", "Стародворье", "Тураково" и Caesar были обнаружены частицы костной ткани из-за использования мяса механической обвалки. Только производитель "Горячей штучки" указал на это в составе продукта, сообщили эксперты.

Некоторые марки пельменей также содержали патогенные бактерии. Продукция "Вкусвилл" содержала листерии, а в пельменях "Горячая штучка", "Мясной дворик", "Сибирская коллекция", "Рестория" и "Тураково" были выявлены сальмонеллы. Указанные торговые марки также имели проблемы с микроорганизмами, кишечной палочкой или оба эти нарушения. Причиной могли быть несоблюдение санитарно-гигиенических требований на производстве или нарушение температурного режима при транспортировке, хранении или реализации, отметили в Роскачестве.

Исследование выявило нарушения у 13 торговых марок по микробиологии. Некоторые производители быстро реагировали на результаты, предоставив информацию о принятых мерах. К моменту завершения исследования 23% проблемных пельменей были исправлены. Некоторые торговые марки, такие как "Атяшево", "Ашан", "Большая кастрюля", "Гранд меню", "Мясновъ", "Цезарь", "Мираторг", "Чернышихинские пельмени", "Сергиев канон" и Caesar, не имели проблем с микробиологией, подчеркнуто в отчете.

Эксперты также обнаружили несоответствия в маркировке у 14 торговых марок. Например, пельмени "Тураково" содержали соевый белок, а продукция под брендами "Ашан", "Ложкаревъ", "Стародворье", "Тураково" и Caesar — мясо птицы. Некоторые производители не указали в составе крахмал, клетчатку, коллагеновый животный белок, а также пищевые добавки каррагинан и камедь рожкового дерева. Больше всего мясной начинки было в продукции "Вкусвилл", "Мясновъ" и "Рестория", в то время как у "Тураково" и "Ашан" ее было меньше, по данным Роскачества.

В результате лабораторных испытаний эксперты сделали вывод, что все исследованные пельмени не соответствуют требованиям стандарта Роскачества, и, следовательно, не могут получить российский знак качества.

Все марки приняли меры по устранению выявленных проблем, а торговые сети взаимодействовали с поставщиками для решения возникших вопросов, подчеркнули в Роскачестве. К примеру, производитель "Мясной дворик" разработал план корректирующих мероприятий, "Сибирская коллекция" направила продукцию на дополнительные исследования, "Горячая штучка" усилила входной контроль сырья. "Зеленая линия" провела дополнительное обучение персонала, усилила контроль санитарного состояния производства. "Ашан" увеличил количество исследований по безопасности продукции. "Тураково" провело аудит цеха и проверку соблюдения санитарных норм.