В Челябинске предприниматель раздал людям 20 тонн пельменей и мороженого

В Челябинске, в Ленинском районе предприниматель организовал бесплатное распределение 20 тонн мороженого и пельменей, которые были частью груза на его фуре.
Событие привлекло множество горожан, и даже возникли потенциальные конфликты из-за желания получить продукты, сообщает Общественная Служба Новостей.
Жена предпринимателя, по имени Дарья, поделилась информацией о том, что ее муж решил отдать горожанам 20 тонн мороженого и пельменей. Стоимость этих продуктов оценивается в 4,5 миллиона рублей. При бесплатной раздаче люди проявили оживленный интерес, и даже возникли потасовки.
Оказалось, что фура с продуктами столкнулась с ДТП. 6 ноября автомобиль попал в аварию на трассе Пермь — Екатеринбург. Водитель уснул за рулем, и в настоящее время он находится в госпитале.
Предприниматель постарался доставить товар в Челябинск, надеясь его сдать, однако ему было отказано. В итоге он решил раздать мороженое с пельменями среди жителей города.
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